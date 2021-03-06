طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.. اليوم

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا، بلجان معقمة بالمدارس؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.