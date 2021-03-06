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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك تطلب المساعدة فى علاج مرضى كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 06:04 ص
علاج مرضى كورونا
علاج مرضى كورونا
وكالات
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قالت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، إنها طلبت من ألمانيا وسويسرا وبولندا استقبال عشرات من مرضى كورونا، نظرا لأن الوضع في مستشفياتها بلغ "مرحلة حرجة".

واضطرت الدولة، البالغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة والتي أصبحت واحدة من أكثر دول العالم تضررا من المرض في الأسابيع الأخيرة مع تدفق المرضى على المستشفيات بما يفوق قدرتها الاستيعابية، إلى نقل المرضى لأماكن أخرى ونقل بعض الحالات مئات الأميال.

وقالت الوزارة: "زادت الأعداد الكبيرة للمصابين حديثا من الضغوط على منظومة الرعاية الصحية ويرتفع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية في المستشفيات".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه حتى صباح اليوم الجمعة دخل 8153 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات ويحتاج 1735 منهم إلى العناية المركزة.

وقال وزير الصحة، يان بلاتني، في تصريح صحفي: "استنفدت المستشفيات قدراتها في بعض المناطق ولم تعد قادرة على تقديم الرعاية المناسبة أو استقبال مرضى جدد دون مساعدة من آخرين".

وكان 13 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة متاحة في جميع أنحاء البلاد بينما كانت النسبة المتاحة في العاصمة براغ خمسة بالمئة.

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