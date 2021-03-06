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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 12:19 ص
حادث سير
حادث سير
أسيوط – محمد أبو شادي:
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لقي مسن من محافظة أسيوط وزوجته و2 من أشقائه ونجلته و3 من أحفاده مصرعهم في حادث الكريمات أثناء عودتهم من القاهرة إلى محافظة أسيوط.

وأوضح ناصر حنفي، أحد أهالي القرية، إنهم قد تلقوا بلاغًا يفيد مصرع كمال عبدالحميد وزوجته و2 من أشقائه ونجلته و3 من أحفادة في الحادث أثناء عودتهم من القاهرة إلي محافظة أسيوط.

وأضاف "ناصر"، إنه تم التواصل مع الجهات المختصة وجاري الانتقال لإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعودة بهم إلى محافظة أسيوط.

ونعى المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسر ضحايا حادث الكريمات بطريق "أسيوط - القاهرة" الصحراوي الشرقي، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمتهم وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأوضح المهندس ياسر عمر، أنه سوف يتقدم ببيان عاجل في مجلس النواب حول الحادث وما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين، مؤكدًا أنه لا تهاون في أرواح المواطنين.

كان قد خيم الحزن والأسى على أهالي قرية بني محمديات بمركز أبنوب بعد ورود أنباء عن وقوع حادث سير بطريق الكريمات أدى إلى وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 أخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص من قرية بني محمديات بمركز أبنوب وسيارة نقل أثناء توجههم إلى القاهرة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة أبنوب بوقوع حادث سير على طريق الكريمات بين سيارة ميكروباص من مركز أبنوب وسيارة نقل أدى إلى وقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور بدء التنسيق بين جميع الجهات المختصة وإخطار إدارة الأزمات بديوان عام محافظة أسيوط لسرعة التوصل إلى أهالي ضحايا الحادث وسط حالة من القلق والتوتر التي انتابت أهالي المركز.

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