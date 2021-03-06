دراسة: السمسم يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

أظهرت دراسة جديدة أن تناول مادة كيميائية موجودة في بذور السمسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون عن طريق منع تلف الخلايا العصبية الذي يقلل من إنتاج الدوبامين.واختبر علماء من جامعة "مدينة أوساكا" مادة السيسامينول الكيميائية على خلايا باركنسون، بالإضافة إلى إطعامها للفئران على مدار 36 يومًا لمعرفة تأثيرها على مستويات الدوبامين والخلايا العصبية في الدماغ.ومرض باركنسون هو اضطراب عصبي يضعف الحركة ويسبب تصلبًا ويمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن ورجفان في اليدين وتداخل في الكلام.واكتشف مؤلفو الدراسة أن السيسامينول يحمي من تلف الخلايا العصبية الذي تسبب في مرض باركنسون ويعتقدون أنه يمكن أن يكون علاجًا لهذه الحالة.ووجدوا أن الفئران المصابة بمرض باركنسون والتي استهلكت المادة الكيميائية شهدت تحسنًا في مستويات الدوبامين والتوازن والوظيفة الحركية.كما وجد الباحثون اليابانيون أن اختبارهم واعد للغاية في الحد من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون لدرجة أنهم يتحركون بسرعة لبدء التجارب السريرية.ويصيب مرض باركنسون واحدًا من كل 500 شخص، حيث يُسبب تصلب العضلات وبطء الحركة والهزات واضطراب النوم والتعب المزمن وضعف نوعية الحياة ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة شديدة.كما إنها حالة عصبية تقدمية تدمر الخلايا في جزء الدماغ الذي يتحكم في الحركة، فمن المعروف أن الذين يعانون من نقص في إمدادات الدوبامين لأن الخلايا العصبية التي تصنعه قد ماتت.وحاليًا لا يوجد علاج له ولا توجد طريقة لوقف تطور المرض، لكن مئات التجارب العلمية جارية لمحاولة تغيير ذلك.ويعتبر زيت بذور السمسم مكونًا شائعًا للطهي، ويتم تصنيعه عن طريق استخراج الزيوت الدهنية من البذور ورمي القشرة الفارغة كنفايات.ووجد الفريق الياباني أن قذائف النفايات هذه تحتوي على كميات كبيرة من مادة السيسامينول الكيميائية، التى يمكن أن تعطى الامل فى الحماية من مرض باكنسون.