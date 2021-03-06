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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد غياب 5 أشهر.. جيجى حديد تعود من جديد على منصة عرض الأزياء

السبت 06/مارس/2021 - 07:14 ص
جيجى حديد
جيجى حديد
إسلام جمال
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جيجي حديد تعود إلى المدرج بعد خمسة أشهر من ولادة ابنتها، وتذهل الحاضرين بفستان أسود مفعم بالحيوية عندما نضمت إلى أختها بيلا في عرض أسبوع الموضة في فيرساتشي في ميلانو.

استعادت جيجي حديد مكانتها كعارضة أزياء عندما عادت من جديد إلى «الكات وك» اليوم الجمعة، بعد خمسة أشهر من ولادة ابنتها خاي.

واقتحمت مصممة الأزياء، البالغة من العمر 25 عامًا، المنصة في عرض أزياء فيرساتشي لأسبوع الموضة في ميلانو لخريف وشتاء 2021 إلى جانب شقيقتها الصغرى بيلا، 24 عامًا، مع العرض الافتراضي المسجل مسبقًا الذي تم إصداره على YouTube.

وأرتدت جيجى حديد شعر مستعار، وعرضت جيجي شكلها المذهل بعد الولادة بفستان شيفون شفاف مزين بزخرفة Greca الخاصة بالمصمم الإيطالي.

ونسقت جيجى مع الفستان المفعم بالحيوية، مع وشاح رأس من الحرير وشعر مستعار ملفت للنظر.

كما ارتدت فستان قصير، ذو لون بنفسجى، خلال العرض، حيث اشاد به الكثيرين بالتصميم الفريد والغريب من نوعه.


جيجى حديد
جيجى حديد
جيجى حديد
جيجى حديد
جيجى حديد
جيجى حديد
جيجى حديد
جيجى حديد

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