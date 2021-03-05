انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «ابدأ حلمك» بقصر ثقافة بورسعيد

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة محافظة بورسعيد.وأشارت الوزيرة إلى أن "ابدأ حلمك" هو مشروع تدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون المسرح، وأن المرحلة الثانية تضم محافظات: بورسعيد والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان، وتقدم لها قرابة 600 متقدم ببورسعيد للمشاركة في ورشة فنية في فنون المسرح.وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروضا لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.