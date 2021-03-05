رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان

تلقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الحوار السياسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد أكد بن سلمان، للمنفي حرص المملكة العربية السعودية، على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.