«لودريان»: مهمة الحكومة الانتقالية الليبية التحضير لانتخابات عامة في 24 ديسمبر

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، إن باريس وروما تمتلكان بشأن ليبيا، مواقف متقاربة تماما على غرار اتفاقيات عملية برلين.وعبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بقصر (فارنيزينا) في روما، عن تأييده بشكل كامل المهمة الموكلة للسلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة مع منتدى الحوار السياسي.وتابع: «نأمل بشدة أن تكون التشكيلة الجديدة للحكومة بأسرع وقت ممكن، موضوع تصويت على الثقة من قبل مجلس النواب».وأكد على أن مهمة الحكومة الانتقالية، التحضير لانتخابات عامة في 24 ديسمبر.وأشار بصفته رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى ضمان استعداد فرنسا وإيطاليا؛ لتقديم كل ما هو ضروري لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.كما أكد على أن بلاده وروما ترغبان وتريدان انسحاب القوات الأجنبية، ونزع سلاح الميليشيات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.واختتم كلمته بالقول: "في ظل هذه الظروف ستستعيد ليبيا تضامنها، وحدتها واستقرارها".