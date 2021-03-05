«أستمتع بحملي».. رسائل ميجان في الإعلان التشويقي لحلقتها مع أوبرا وينفري

ينتظر الكثيرين اللقاء المنظر للأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، مع مقدمة البرامج العالمية أوبرا وينفرى والمنتظر إذاعته على قناة سي بي إس الأمريكية الأحد المقبل.ونشرت القناة "التيلر" الخاص بالمقابلة التي ينتظهرها الكثير، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن انفصال الأمير هاري عن القصر الملكي.وتضمن الإعلان عن الحلقة الكثير من التصريحات الخاصة من قبل ميجان تجاه القصر الملكي، كما تضمن العديد من مظاهر الحب تجاه بعضهم البعض.وظلت ميجان خلال المقابلة ممسكة بيد الأمير هاري، والذى فسره البعض أنها رسالة للقصر الملكي ومن فيه بأنها تقدر ما فعله الأمير هاري، حيث قرر الانفصال عن القصر الملكي بعد تزايد الضغوط علية وعلى زوجته.وأظهر التيلر، بعض التصريحات التي وصفها البعض بالجريئة، والتي منها، إن هناك أشخاص كل وظيفتهم في القصر هي تسريب الشائعات وتشويه صورتها تجاه أفراد القصر الملكي.وقالت ميجان إنها تشعر بالارتياح والامتنان إلى أبعد الحدود لأنها يمكن أن تستمتع بحملها محاطًا بالحب والدعم، على عكس ما عاشته خلف جدران القصر.وكشفت أوبرا أنها اتصلت بميجان في فبراير عام 2018 - قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من زفافها في قلعة وندسور في مايو من ذلك العام - لطلب مقابلة، لكنها رفضت لأنه لم يكن الوقت المناسب.