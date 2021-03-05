رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

كان الفيلم الأول الذي ظهرت فيه ليلى مراد هو فيلم "يحيا الحب" وفي هذا الفيلم بدأ مجدها الحقيقي، وفي أحد مشاهد الفيلم أمر المخرج محمد كريم أن تلبس ليلى ثوبا من "التل" فاشترت ليلى ثوبا من التل خفيف الزرقة، حسبما ذكرت في تقرير لها بمجلة الموعد.وما كاد محمد كريم مخرج الفيلم يرى الثوب الأزرق حتى جن جنونه، وطلب من ليلى أن تخلع الفستان لأنه أزرق وديكور الاستوديو أزرق ولن يظهر، وطلب منها أن ترتدي فستانا غيره ولكن ليلى تشاءمت من خلع الفستان الجديد وأصرت أن تمثل به كما هو.وإزاء إصرارها اضطر كريم لتغيير لون الاستوديو للأزرق الغامق ليبدوا الفستان واضحا، وتم التصوير ونجح الفيلم وقفز بليلى درجات كبيرة في سلم الشهرة والنجاح، ومنذ ذلك اليوم وليلى مراد تتفاءل باللون الأزرق وتحرص في كل فيلم على أن تظهر بثوب لونه أزرق.