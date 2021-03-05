خالد سليم عن تغير شكله منذ «سنة أولى نصب»: «أنا طول عمري قمر»

عبر الفنان خالد سليم عن سعادته بالعمل مع النجمة نور اللبنانية مؤخرا في مسلسل جمال الحريم من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي والذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا ولاقي ردود فعل قوية جدا؛ وخاصة بعد أن تعاون معها منذ عام 2004 في فيلم "سنة أولي نصب" والذي شارك في بطولته وقتها الفنان أحمد عز.وقال خالد سليم في تصريحات لـ"الدستور": "نور لم تتغير منذ 2004 هي زي ما هي القمر تتعامل مع الجميع بشكل جميل ومركزة جدا وتحفظ جيدا إنسانة مشجعة جدا".وعن مقارنة الجمهور له في شكله بعد كل السنوات قال خالد سليم ضاحكا: "الربط بين السنين وشكلي أكيد ده كان كويس وده شكلي أنا طول عمري قمر"، وتابع: "سنة أولى نصب كنت شخص مختلف بكل المراحل اللي مريت بيها لما بيكون في تطاول ده اللي بيزعلني".واختتم سليم: "نور طلبت مني في كواليس مسلسل جمال الحريم أن أغني لها أغنية بلاش الملامة"؛ متمنيا أن يتكرر التعاون معها مرة أخرى سواء في السينما أو الدراما.