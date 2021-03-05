العراق: أماكن البابا فرنسيس مؤمنة بالكامل

أعلن الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، اليوم، أن كل الأماكن التي سيتواجد فيها البابا فرنسيس "مؤمنة بشكل كامل".ووفقًا لوكالة الانباء العراقية، إن "زيارة البابا تاريخية ومهمة، لذا تم إعداد خطة أمنية لتأمين الأماكن التي سيزورها وفي محل إقامته أيضا".وأضاف، أن "طيران الجيش سيؤمن المناطق التي سيزورها البابا، وكذلك الكنائس التي سيقام فيها القداس".وأشار الشمري إلى أن "كل الإجراءات اتخذت لتوفير الحماية للبابا، من تأمين الطرق والاستطلاع الجوي، وكذلك إجراء ممارسات تدريبية".ووصل البابا بعد ظهر اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة "حج" مثلما وصفها تستمر لثلاثة أيام يزور فيها محافظات النجف وذي قار ونينوى وأربيل.