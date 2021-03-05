خاص.. تفاصيل خروج «ورد» حنان مطاوع من السباق الرمضاني

حسم الجدل حول مسلسل "ورد" الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع وبدأت تصويره منذ شهر تقريبا، وكان من المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل ولكن عدة مشكلات إنتاجية وضعت المسلسل في مأزق شديد.وكشفت لـ"الدستور"، أن مسلسل ورد الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، ويعد البطولة المطلقة الثانية لحنان مطاوع بعد مسلسل "بت القبايل" قد تأجل تصويره وعرضه بعد فشل الجهة المنتجة في التعاقد مع إحدى القنوات الخاصة لعرض المسلسل وهو ما دفعها لتأجيل عرضه لبعد شهر رمضان ليكون ضمن أعمال موسم الصيف الدرامي.ومسلسل "ورد" يشارك في بطولته كل من محمد لطفي ونضال الشافعي ومحمد عز وهو من تأليف فتحي الجندي ومن إخراج شادي أبو شادي.