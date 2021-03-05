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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يوتيوب» تكشف موعد إعادة فتح حساب ترامب

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:52 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم، أن الرئيس التنفيذي لشركة "يوتيوب"، كشفت موعد إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي جرى تعليقه في 13 يناير، لانتهاكه سياسات المنصة ضد التحريض على العنف.

وقالت سوزان وجيسيكي، الرئيسة التنفيذية لشركة "يوتيوب"، إن حساب ترامب سيعاد فقط عندما يكون يوتيوب واثقا من انحسار خطر العنف.

وأكدت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، أنه من الصعب تحديد متى يمكن استعادة حساب ترامب، لكنها أضافت أنه سيستمر تعليقه في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المستمرة هذا الأسبوع بشأن أعمال عنف جديدة محتملة تستهدف مبنى الكونجرس الأمريكي.

وأضافت وجيسكي أن المؤشرات التي سيستخدمها موقع يوتيوب لتقييم مستوى العنف ستشمل تصريحات المسؤولين الحكوميين، ومستوى جاهزية سلطات إنفاذ القانون، وأي خطاب عنيف قد يلاحظه يوتيوب على منصته الخاصة.

وقالت سوزان وجيسكي: "من الواضح الآن أنه لا يزال هناك خطر متزايد من اندلاع أعمال عنف".

وتم تعليق حساب ترامب في يناير الماضي لانتهاكه سياسات يوتيوب ضد التحريض على العنف، وذلك عقب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في ذلك الوقت، وقال موقع يوتيوب وقتها إن القيود ستستمر لمدة أسبوع على الأقل، ولكنها ظلت سارية منذ ذلك الحين.

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