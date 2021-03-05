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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وسائل إعلام إيرانية: واشنطن ستفرج عن أرصدة طهران بالبنك التجاري العراقي
الجمعة 05/مارس/2021 - 05:54 م
البنك التجاري العراقي
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن أمريكا وافقت على الإفراج عن أرصدة طهران لدى البنك التجاري العراقي.
الكلمات المفتاحية
وافقت
واشنطن
ايران
العراق
اعلام ايران
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