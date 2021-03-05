رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بنشر فيديو تدافع طلاب جامعة أجنبية باعتباره فى مصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:46 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول فيديو على «تيك توك» يظهر تدافع وسقوط طلاب بإحدى الجامعات، ما أدى إلى كسر السور الحديدي وسقوطهم من الطابق الرابع أرضًا، وبالفحص أمكن تحديد القائم بنشر الفيديو وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه حدث بإحدى الجامعات فى إحدى الدول الأجنبية، وأنه نشر ذلك المقطع على أنه لإحدى الجامعات المصرية، لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

الأكثر قراءة

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين