ضبط متهم بنشر فيديو تدافع طلاب جامعة أجنبية باعتباره فى مصر

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول فيديو على «تيك توك» يظهر تدافع وسقوط طلاب بإحدى الجامعات، ما أدى إلى كسر السور الحديدي وسقوطهم من الطابق الرابع أرضًا، وبالفحص أمكن تحديد القائم بنشر الفيديو وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه حدث بإحدى الجامعات فى إحدى الدول الأجنبية، وأنه نشر ذلك المقطع على أنه لإحدى الجامعات المصرية، لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.