26 حالة وفاة و4 آلاف إصابة بكورونا فى السويد خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة السويدية، تسجيل 26 حالة وفاة و4 آلاف و831 إصابة بفيروس كورونا المُستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفتونبلادت" السويدية، اليوم الجمعة، فقد ارتفع جمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 13 ألفا و3 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 684 ألفا و961 حالة.وأوضحت الوزارة، أن 597 ألفا و424 شخصا حصلوا حتى اليوم على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، بينهم 285 ألفا و178 شخصا حصوا على الجرعتين كاملتين.