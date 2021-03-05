الرئيس العراقى: استمرار هجرة المسيحيين ستكون له عواقب وخيمة

أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، أن استمرار هجرة المسيحيين ستكون له عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن العراقيين يعتزون بأنهم حماة الكنائس.وشدد الرئيس صالح على ضرورة استمرار العمل لمحاربة الإرهاب المشتدد فى كل مكان، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».جاءت تصريحات صالح خلال لقائه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثانى فى قصر الرئاسة بالعاصمة بغداد.