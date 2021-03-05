كيف تألقت ليلى زاهر في حفل زفاف دينا داش

تألقت الممثلة الشابة ليلى زاهر، في حفل زفاف دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، الذي أقيم مساء أمس الخميس في حضور كبير من الأصدقاء المقربين والعائلة.وتألقت زاهر بفستان أزرق طويل يحمل فتحة من عند الساق مع شعر مفرود على الظهر، بإطلالة رقيقة وأنيقة لا تحمل العديد من التفاصيل، من تصميم سامو هجرس.وتستعد ليلى زاهر لتصوير الجزء التاني من المسلسل التشويقي "وادي الجن"، ويصور المسلسل حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة الجن، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوة شريرة.