«صالح» في حضور بابا الفاتيكان: العراقيون يعتزون بأنهم حماة الكنائس

قال الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب العراقي يعتز بأنه حامي الكنائس.وشدد «صالح» على ضرورة مواصلة العمل لمكافحة الفكر المتطرف.جاءت تصريحات الرئيس العراقى خلال لقائه مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الثاني، اليوم الجمعة، في قصر بغداد.وكان البابا فرنسيس قد غادر مطار بغداد وتوجه إلى قصر الرئاسة فى العاصمة بغداد، للقاء الرئيس العراقي، في وقت سابق اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».