حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بالجيزة، حيث اعترف المتهم بأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه بمنطقة المنيب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وأشار إلى أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه.وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل مقيم بالجيزة، فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، فتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.