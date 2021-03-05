كريبتو كومبير: أحجام تداول العملات المشفرة ترتفع 17% في فبراير

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17 بالمئة الشهر الماضي فيأعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.وقالت كريبتو كومبير للأبحاث إن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35 بالمئة إلى 2.4 تريليون دولار.وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36 بالمئة إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.