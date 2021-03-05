انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق معرض الأثاث الدمياطي "THE EGYPTIAN BRAND" المقرر إقامته بمحافظة أسيوط في الفترة من ١٥ إلى ٢٩ مارس الجارى، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث الدمياطي.ويُعد ذلك المعرض استكمالا للتعاون بين المحافظة والوزارة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطى، حيث افتتحت الدكتورة منال عوض ووزيرة التضامن الاجتماعي معرض الأثاث الدمياطي بمحافظة المنيا فى نوفمبر الماضي، والذى حقق نجاح بالغ وحجم مبيعات كبير.