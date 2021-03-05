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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي النيجيري: لن نمنع الأجانب من شراء سندات قصيرة الأجل

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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نفى البنك المركزي النيجيري أنه يعتزم استبعاد الأجانب من سوق السندات القصيرة الأجل المربح، في تراجع عن تصريحات أدلى بها مدير البنك في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي أوسيتا نوانيسوبي في رسالة نصية أمس الخميس: "لا يوجد خطة من جانب البنك المركزي النيجيري لوقف مبيعات (سندات عمليات السوق المفتوحة) للأجانب".

وقال محافظ البنك جودوين إيميفيل في حوار مع صحيفة "ذيس داي" التي تصدر في لاجوس، إن البنك المركزي لا يفكر في استبعاد المستثمرين الأجانب من سوق السندات قصيرة الأجل المربح، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان مدير السياسة النقدية بالبنك المركزي، حسن محمود، قد قال يوم الثلاثاء الماضي إنه سوف يتم وقف عرض سندات عمليات السوق المفتوحة لغير السكان بشكل تدريجي "في نهاية المطاف " بدون أن يحدد إطارا زمنيا، بحسب ما ذكرته بلومبرج.

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