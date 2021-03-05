خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

رغم زيارة رفيعة المستوى قام بها فريق من الخبراء الدوليين إلى الصين في يناير، لم تقترب خطوات العالم من أصل ومنشأ مرض كوفيد-19، حسبما قال أحد الموقعين على رسالة مفتوحة تدعو إلى إجراء تحقيق جديد في الوباء.وقال نيكولاي بتروفسكي، خبير اللقاحات في جامعة فليندرز في أديلايد بأستراليا، "في هذه المرحلة، (يمكن القول إننا) لم نتحرك خطوة أبعد مما كنا عنده قبل عام".كان بتروفسكي واحدا من 26 خبيرا عالميا وقعوا على الرسالة التي نُشرت أمس الخميس.وفي يناير، زار فريق من العلماء الذين اختارتهم منظمة الصحة العالمية المستشفيات والمعاهد البحثية في مدينة ووهان بوسط الصين التي ظهر فيها الفيروس، في مهمة للبحث عن أصل المرض ومنشأه.لكن المهمة تعرضت لانتقادات حادة، واتهم منتقدون منظمة الصحة العالمية بالإفراط في الاعتماد على العمل الميداني الصيني وبيانات بكين التي تحوطها شبهات سياسية.