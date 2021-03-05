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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مارتيريوس عن أسقف بني مزار: اشتهر بحبه للفقراء

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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نعي الأنبا مارتيريوس الأسقف العام لكنائس شرق السكك الحديدية، رحيل الأنبا أثناسيوس مطران بني مزار، الذي رحل صباح اليوم الجمعة.

وقال الأنبا مارتيريوس الأسقف العام لكنائس شرق السكك الحديدية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": نياحا لروح مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار نقدم التعزيات لحضرة صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني ولآباء المجمع المقدس ولشعب إيبارشية بني مزار.

وتابع: فمنذ عام ١٩٧٥م احتفظ نيافة الانبا أثناسيوس برهبانيته بدير السيدة العذراء مريم السريان وأشتهر بالتواضع والمحبة، ولم يبق طويلا حتى استعان به مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في خدمة أقباط سان فراسيسكو بأمريكا، ثم بسيدني بأستراليا، يؤسس الكنائس، والخدمات الكثيرة.

وأضاف: وكان نشيطا للحد الذي أعجب به قداسة البابا شنودة الثالث، فإختاره سكرتيرا خاصا ثم رسمه أسقفا علي الإيبارشية المحبة للمسيح بني مزار وتوابعها، بعد ان أشاد به حضرة صاحب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر، فعمل علي إستكمال المسيرة المجيدة للمطران الأنبا أثناسيوس السابق.

وواصل: فأسس الكنائس الجديدة والخدمات والمؤسسات والاديرة في إيبارشيته وأشتهر بحب الفقراء والمساكين ونشاطه الخدمي الكبير، رغم معاناته الكثيرة من الأمراض، وكان معلما وله غيرة علي التعليم الكنسي، نياحا لروحه الطاهرة وعزاءا لشعب إيبارشيته ولكل أحبائه.

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