مقتدى الصدر يرحب بزيارة البابا فرنسيس

رحب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بزيارة البابا فرنسيس للأراضي العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر: "أهلًا وسهلًا البابا فرانسيس".وكانت الطائرة التي يقلها البابا قد دخلت الأجواء العراقية بعد انطلاقها صباح اليوم من العاصمة الايطالية روما.