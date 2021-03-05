مقتدى الصدر يرحب بزيارة البابا فرنسيس
الجمعة 05/مارس/2021 - 12:34 م
مروة عنبرطباعة
رحب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بزيارة البابا فرنسيس للأراضي العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر: "أهلًا وسهلًا البابا فرانسيس".
وكانت الطائرة التي يقلها البابا قد دخلت الأجواء العراقية بعد انطلاقها صباح اليوم من العاصمة الايطالية روما.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر: "أهلًا وسهلًا البابا فرانسيس".
وكانت الطائرة التي يقلها البابا قد دخلت الأجواء العراقية بعد انطلاقها صباح اليوم من العاصمة الايطالية روما.