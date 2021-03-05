ليبيا تسجل 3 وفيات و895 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض لدى ليبيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار المركز في بيانه اليومي عن الوضع الوبائى فى البلاد عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى شفاء 935 حالة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 124712 حالة.كما نوه المركز إلى أن إجمالى الإصابات منذ تفشى الوباء فى مارس الماضى بلغ 137482، بينها 10534 إصابة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 2236 حالة.