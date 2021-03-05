ألمانيا: لقاحا «أسترازينيكا وفايزر» فعالان مع السلالات المتحورة

شددت ألمانيا على فاعلية لقاحي "أسترازينيكا وفايزر"، مع السلالات المتحورة لفيروس كورونا، فيما أعلنت جنوب أفريقيا أنه سيتم بيع لقاح "أسترازينيكا" إلى الاتحاد الأفريقي، لتوزيعه على الدول المحتاجة، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وتوقعت منظمة الصحة العالمية، تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد-19، إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو من خلال مبادرة "كوفاكس" التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات، وكان من المزمع تسليم شحنات اللقاح الثلاثاء الماضي، إلى أنجولا وكمبوديا والكونغو ونيجيريا.وفى السياق، قال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، وتسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.من جانبه، كان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، قد قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي "فايزر وموديرنا".يأتي ذلك بعد أيام من توصيته بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح، وتابع فاوتشي "إن توافر لقاح ثالث ليس سوى أخبار جيدة وسيساعد في السيطرة على الوباء".