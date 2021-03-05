اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المرجأة بمختلف كليات الجامعة، والتي انطلقت يوم 28 فبراير السابق، وذلك تزامنًا مع انقضاء الأسبوع الأول من ماراثون الامتحانات.وأشاد الجمال بوعي الطلاب وحرصهم على أدائهم الامتحانات وفق الجداول المعلنة ورغبتهم فى الانتظام بالدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثانى 20202021م.وأشار إلى أن الجامعة وفرت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير كافة سبل الرعاية الطلابية أثناء أدائهم الامتحانات وتوفير ما يلزم من الراحة والهدوء.وأكد رئيس جامعة أسيوط على متابعته اليومية ومراقبة انتظام أعمال الامتحانات والتشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الجامعة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات وخارجها والتأكد من انتظام العمل بالعيادات الطبية الملحقة بصالات الامتحانات، وتواجد الأطقم الطبية لرصد أية حالات اشتباه فى الإصابة بين صفوف الطلاب.وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعداد الطلاب الذين تقدموا باعتذار عن دخول امتحانات دور يناير 2021 المرجأ بلغ 50 طالبا فقط من أصل 83 ألف طالب على مستوى كافة كليات الجامعة، وذلك حتى ٤ مارس ٢٠٢١م بما يعكس انتظام سير العملية الامتحانية بكافة كليات الجامعة.حيث شهدت كلية الحقوق تقديم 23 اعتذارا، وكلية الطب 7 أعتذارات، وكلية الصيدلة 3، وكلية التجارة 7، وكلية الآداب 5، وكلية التربية اعتذارين، وشهدت كليات التربية الرياضية وكلية الخدمة الاجتماعية والتمريض تقديم اعتذار واحد فقط.وأضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تم قبول الاعتذرات المقدمة من الطلاب، وذلك في ضوء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطالب المتخوف من أداء الامتحانات الحق فى تقديم اعتذرا رسميًا عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول نظرًا للظروف الراهنة التى تواجه العالم مع انتشار جائحة كورونا.