حفل لمحمد يحيى ببيت العود.. الأربعاء

يقيم مركز إبداع بيت العود العربي "ببيت الهراوي" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل أساتذة بيت العود العربي، للفنان "محمد يحيى"، وذلك في السابعة والنصف مساء الأربعاء 10 مارس.يتضمن الحفل مجموعة من مُؤلفات الفنان الموسيقية، بالإضافة إلى عزف عدد من مؤلفات الفنان الكبير نصير شمة، بجانب مقطوعات موسيقية من التراث الموسيقي العربي.تخرج الفنان محمد يحيى من المعهد العالي للموسيقي العربية، التحق ببيت العود العربي ويعمل به الآن أستاذًا لآلة الساز، وعضوًا بأوركسترا بيت العود العربي.شارك "يحيى" في العديد من المهرجانات منها: مهرجان أبو ظبي للموسيقي الكلاسيكية 2008، مُلتقي العود الأول بمصر 2010، كما شارك بالعزف مع الفنان نصير شمه في أوبرا برشلون، كما قدم العديد من الحفلات بمسارح السعودية، تونس، الأردن، الدانمارك، والبحرين، الحفل بإشراف الفنان الكبير نصير شمه.