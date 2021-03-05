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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: إعطاء 1.03 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في
هولندا إعطاء 1.03 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 20 ألفا و43 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 3 أعوام و4 أشهر لتطعيم 75 بالمئة من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل ثمانية أسابيع.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.12 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة 15 ألفا و857.

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