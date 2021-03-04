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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف وكوبيش يؤكدان على أهمية منح البرلمان الثقة للحكومة الليبية الجديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:47 م
لافروف
لافروف
عبير سليم
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أعلنت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، اليوم الخميس، عن أنه في إطار جهود رئيسها يان كوبيش، المستمرة لحشد الدعم لعملية الحوار الليبي-الليبي ثلاثية المسارات، توجّه أمس إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوي.

وأوضحت البعثة في بيان عبر حسابه الالكتروني، أن كوبيش التقى، المبعوث الخاص بوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، حيث جرت مناقشة طيف واسع من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك سبل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر2020م.

وذكرت، وقد شدد الطرفان على الحاجة الملحة للمضي قدمًا في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، مردفة.

ولفتت إلى أن الطرفين حثا في هذا الصدد، مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر في 8 مارس الجاري؛ لمناقشة والنظر في التصويت على الثقة للحكومة المتوقع أن يقدمها رئيس الوزراء المكلف.

وأشارت إلى تجديد الوزير لافروف ونائب الوزير بوغدانوف، دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة وموحدة.

ونوهت في الختام بأن المبعوث الخاص سيواصل اجتماعاته غدًا في موسكو، حيث سيلتقي نائب وزير الخارجية فيرشينين فاسيليفيتش ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

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