سعراليورو فى مصر اليوم الجمعة 5-3- 2021
الجمعة 05/مارس/2021 - 06:03 ص
نظرًا لارتفاع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك المصرية، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الجمعة 5 مارس 2021 في مصر.
يهمك أيضًا | موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي
سعر اليورو اليوم الجمعة 5 مارس 2021 في مصر بالبنوك
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصروشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك HSBCسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك HSBC أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cibوشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في شركات الصرافةوبلغت مستويات صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.
يهمك أيضًا | موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي