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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعراليورو فى مصر اليوم الجمعة 5-3- 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:03 ص
اليورو
اليورو
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نظرًا لارتفاع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك المصرية، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الجمعة 5 مارس 2021 في مصر.

سعر اليورو اليوم الجمعة 5 مارس 2021 في مصر بالبنوك 


سعر اليورو في البنك المركزي المصري


وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك HSBC أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبلغت مستويات صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.02 جنيه للبيع.

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