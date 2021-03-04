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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 11:00 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات خلال الأيام الماضية، لذا يبحث أولياء الأمور والطلاب، حيث ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، حيث بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم 27 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 مارس الجاري.  

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2021

من المقرر أن تظهر نتيجة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الاعدادي الترم الأول 2021، ولمن يرغب في معرفة النتيجة يقوم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم:
https://www.cairogovresults.com وإدخال كود المحافظة التي يقوم بها الطالب، ثم ادخال اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس، ثم النقر على استعلام، وعندما تظهر النتيجة المعتمدة من الوزارة، فور الإعلان عنها مباشرةـ ترسل للطلاب.

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، اتبعت اجراءات جديدة في الامتحانات حيث قررت النزول يوم واحد امتحان موحد لجميع المواد في ورقة واحدة، حفاظًا على أرواح الطلاب، من انتشار عدوى فيروس كورونا.

منصات تعليمية إلكترونية لمساعدة الطلاب

كما خصصت الوزارة العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية للطلاب لمتابعة دروسهم والمقررات الدراسية مثل ذاكر وحصص وبنك المعرفة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد قامت الوزارة بتخصيص منصات لطلاب الثانوية العامة، والطلاب المقيمين بالخارج لتمكن من دخول الامتحانات.

آلية امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي 2021

وحددت الوزارة آلية امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، حيث قررت أن طلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف الرابع الابتدائي تقييمات تبعا لجدولهم الأسبوعي خلال الدراسة، بينما طلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف المجموع إلى المجموع الكلي نهاية العام، ولكن يعتبر اجتياز فقط.


وشددت الوزارة على الطلاب الذين يقومون باجراء عملية الامتحانات إلكترونيا، بتسجيل الحضور عبر الرابط الذي وضعته الوزارة لهم في الجروبات التعليمية، وإدخال الكود والبيانات، وفي حالة حدوث أخطاء يرجع الطالب للإدارة التابع لها في مدرسته.

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