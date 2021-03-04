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كل ما تريد معرفته عن لعبة هيتمان «HITMAN» الأكثر بحثًا على جوجل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:41 م
لعبة هيتمان
لعبة هيتمان
إسلام جمال - أحمد عاشور
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تعتبر الألعاب الإلكترونية جزءًا من حياة الكثيرين، فهي الوسيلة الوحيدة لتسلية الوقت خلال جلوسك بالموصلات أو وقت الفراغ، الأمر الذى دفع الكثير من شركات إنتاج الألعاب إلى تطوير بعض الألعاب المقتبسة من الأفلام.


HITMAN تتصدر مؤشرات البحث فى جوجل


تصدرت لعبة هيتمان موشرات البحث اليوم، فهى من الألعاب القتالية الشيقة، فهى من الألعاب التى انتشرت بشكل كبير فى الأونة الأخيرة، حيث تأخذك فى مغامرة إلى مواقع شاسعة للقيام بعمليات اغتيالية، الأمر الذى جعلها من أكثر الألعاب التى يتهافت عليها الكثير من الشباب.

سلسلة هيتمان من إنتاج شركة "آي أو إنترأكتيف" الدنماركية، حيث تتضمن السلسلة أربعة ألعاب فيديو حتى الآن والخامسة تحت التطوير وهي متوفرة على الحاسوب وأيضا عدة أنظمة ألعاب فيديو، مثل النينتندو غيم كيوب وبلاي ستيشن 2 وإكس بوكس والإكس بوكس 360.


تدور سلسلة "هيتمان" حول العميل رقم 47، فهو قاتل مأجور، يتم إستدعاوه لتنفيذ مهمات إغتيال، ومهام قتالية، لصالح الأغنياء ونخبة المجتمع.


وتحتوي السلسلة على مقطوعات من "الأوركسترا" بالإضافة الى بعض الموسيقى الإلكترونية، من تلحين جيسبر كيد.


كما ان لعبة هيتمان، واحدة من الالعاب التى لا تخلو من المهام الصعبة، والتى تحتاج من لاعبية سرعة بديهة، بالإضافة الى مهارة فى التصويب، الامر الذى يحتاج الى متابعة جيدة لافلام التجسس والاكشن.

«هيتمان».. قصة الفيلم الأصلى

يدور الفيلم الذى أنتج عام 2007، حول قصة قاتل محترف معدل جينيًا، والذي يحمل اسما كوديا هو "العميل 47"، والذي تم توظفه ليعمل فى جهة تتخصص فى التجسس، بالإضافة الى تنفيذ عمليات إغتيال فى الكثير من الدول.

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صنف الفيلم ضمن أفضل أفلام "الاكشن"، حيث حصد العديد من الجوائز الفنية، الفيلم من بطولة أولريش تومسن، أولجا كوريلينكو، دوجراي سكوت، تيموثي أوليفانت، روبرت نيبر،إريك إيبواني.

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