«الإفريقي للتنمية» يدعو للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

دعا المشاركون في المنتدى الإقليمي الافريقي السابع للتنمية المستدامة الذي اختتم أعماله مساء اليوم عبر الفيديو كونفرانس في برازافيل، كافة الدول الإفريقية إلى إعادة صياغة وتطوير نماذج اقتصادية تأخذ في الاعتبار دمج حماية الموارد الطبيعية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، واستحداث بنية أساسية خضراء أكثر قدرة على الصمود، والتحول نحو الرقمنة التي تشمل الجميع، بصورة تعظم من قيمة رأس المال البشري.كما دعا المشاركون في بيان برازافيل الصادر عن المنتدى البلدان الإفريقية إلى حسن استغلال العلوم والابتكار والتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لقيادة التحول اللازم خلال العقود القادمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما طلب المشاركون في المنتدى حكومة الكونغو برفع الرسائل الأساسية الصادرة عن المنتدى باسم إفريقيا إلى المنتدى السياسي عالي المستوى حول التنمية المستدامة المقرر عقده تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من ٦ الى ١٥ يوليو القادم في نيويورك، وإلى مؤتمر الأطراف الـ٢٦ لاتفاقية مواجهة التغيرات المناخية، وإلى مختلف المنتديات الدولية والإقليمية من أجل تحفيز تسريع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الافريقي ٢٠٦٣.ومن المقرر أن تستضيف رواندا المنتدى الإقليمي الافريقي القادم للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٢.