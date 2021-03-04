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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يهنئ أبو الغيط بتجديد الثقة في جامعة الدول

الخميس 04/مارس/2021 - 10:37 م
كرم جبر،
كرم جبر،
محمد جعفر
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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة.

وتقدم المجلس لأبو الغيط بخالص التهاني بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب فيه لتولي منصب أمين عام الجامعة العربية.

وقال المجلس إن تجديد الثقة يعد تتويجًا لسجل حافل من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتأكيدًا على دور مصر وريادتها في العالم العربي، وذلك بعد موافقة الدول العربية على قرار القيادة السياسية المصرية بإعادة ترشيح أبو الغيط لولاية ثانية، ما يعكس العلاقات القوية بين مصر وسائر الدول العربية، وكذلك ثقة الدول العربية في رؤية وطموحات القيادة المصرية للوصول إلى عمل عربي مشترك لخدمة الشعوب العربية.

أضاف المجلس أن أبو الغيط لعب دورًا كبيرًا في تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وأكد المجلس ثقته في مواصلة السفير أحمد أبو الغيط العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية والحفاظ على أمنها القومى، والتغلب على التحديات.

وأكد المجلس أن المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك تستلزم تضافر جهود الدول العربية للوصول إلى رؤى مشتركة في ظل أوضاع تحتاج إلى الالتفاف معًا.

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