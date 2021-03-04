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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دعاء النجار: برنامجي الانتخابي يسعى لتحسين أحوال الصحفيين

الخميس 04/مارس/2021 - 08:31 م
دعاء النجار
دعاء النجار
إسلام نصير
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قالت الكاتبة الصحفيّة دعاء النجار، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت السن) إنّ برنامجها الانتخابي يتضمن الحفاظ على هيبة المهنة وتحسين الأحوال الاقتصادية للعاملين بها، مؤكدة أنها تسعى إلى تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة؛ للاهتمام بالتحديات التي تواجهها.

أضافت دعاء، لـ"الدستور"، أن برنامجها الانتخابي يتضمن 13 بندًا يختص بالتحديات والظروف التي تواجه المهنة والعاملين فيها ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء عمومية الصحفيين، مشددة على أن برنامجها الانتخابي سيكون عهدًا بينها وبين الجماعة الصحفية بعيدًا عن الشعارات وكثرة الوعود.

وحدّدت ابنة مؤسسة الجمهورية بنود برنامجها الانتخابي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" والتي جاءت في النقاط التالية:

• مواصلة السعي للحفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة، والتفاوض مع جميع الأطراف المعنية لتحسين الأوضاع المالية والاقتصاديّة للعاملين فى صاحبة الجلالة.

• جار العمل على استعادة حق الصحفيين فى الخصم على تذاكر المترو ووسائل النقل العام.

• السعى لزيادة القرض الحَسن ليصبح على 3 فئات 5 و10، و25 ألف جنيه.

• تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة تهتم بقضايا حواء بشكل عام، ومشكلات الصحفيات وما يتعرضنّ له خلال ممارستهن للعمل الصحفي والسعي لتوفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات وتقديم الحماية اللازمة لهنّ.

• تفعيل دور النقابة فى التصدى لمنتحلى الصفة وكل ما من شأنه الإساءة للمهنة والمساس بهيبة العاملين فيها.

• مواصلة السعي من أجل الإسراع في حل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة وكل المشكلات المعلقة بحقوق الصحفيين في أندية أو أراضي.

• التواصل مع بعض الأندية المشهورة لتقديم تسهيلات للصحفيين للعضوية سواء تخفيض أو تقسيط والحصول على عدد من العضويات الشرفية.

• العمل على تطوير الدورات التدريبية في النقابة بما يتواءم والتطور العالمي في الصحافة والتعاون مع مؤسسات التدريب الصحفية العربية والعالمية لتنمية مهارات الزملاء.

• السعي لتوقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لحصول الصحفيين على دورات مخفضة في التثقيف السياسي والأمن القومي.

• الاتفاق مع الجهات المعنية على تخصيص دور مناسبات للصحفيين وأسرهم، أو الحصول على تخفيضات كبيرة بالدور الحالية.

• وضع دراسة لاستغلال باقي الأدوار الشاغرة بالنقابة لإيجاد موارد جديدة.

• التواصل مع عدد من المعارض المعروفة لحصول الصحفيين على تخفيضات كبيرة في أسعار السيارات وتسهيلات في السداد.

• تخصيص لجنة معنية بمتابعة الأفكار والمقترحات البنّاءة التى جاءت ببرامج الزملاء المرشحين وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.

الكاتبة الصحفيّة دعاء النجار، لها باع طويل في تغطية شؤون هيئة الاستعلامات ونقابة الصحفيين وتشغل رئيس قسم بصحيفة الجمهورية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، واتحاد الصحفيين العرب لأكثر من 8 سنوات ومن الصحفيات المهمومات بقضايا النقابة وشؤون صاحبة الجلالة.

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