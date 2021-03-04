«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن 192 ألفا و852 مواطنا سجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بطلب التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات التسجيل للحصول على اللقاح على الموقع المخصص لها.يذكر أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية بشكل إلكتروني في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.