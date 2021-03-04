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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تعلن اكتشاف 6 حالات مصابة بسلالة كورونا البريطانية

الخميس 04/مارس/2021 - 08:27 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن معهد باستور للأمراض الوبائية بالجزائر (حكومي)، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 حالات جديدة للسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر العاصمة.

وقال بيان للمعهد، اليوم، إنه "في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة المنتشرة حاليا في العالم، وبعد تأكيد بتاريخ 25 فبراير الماضي، حالتين حاملتين للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة، تم اليوم تأكيد إصابة ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة".

وأوضح البيان: إنه من بين الحالات الست الجديدة أربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليين، تأكدت إصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين، وقد تم عزلهم حاليا بمستشفى القطار ومستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة.

وكان الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل 168 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي: إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و761 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3002 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و673 حالة، بعد شفاء 148 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 23 مصابا في العناية المركزة.

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