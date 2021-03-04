مصادر تكشف لـ«الدستور» قصة «الحرير المخملى»

يصور صناع مسلسل الحرير المخملي مشاهد المسلسل بشكل شبه يومي في قصر حكيم بالفيلا القطرية، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.وكشف مصدر بفريق العمل لـ"الدستور" أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي مشوق، وذلك خلال فترات زمنية مختلفة، حيث تناقش فترتي الثمانينات والتسعينات في منطقة الفيوم، أما الفترة الحالية تكون أحداثها ما بين الإسكندرية والقاهرة، مشيرًا إلى أن المسلسل يتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد والذي يجسده الفنان مصطفى فهمي ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عصر التسعينات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث."الحرير المخملي" يضم نخبة من النجوم منهم مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوي، يسرا المسعودي، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسيني وآخرون.العمل من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفني، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، ومن سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.