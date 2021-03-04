الدبيبة يسلم تشكيلة حكومته الجديدة للنواب الليبي

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان الخميس، إن عملية التسليم جاءت التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري بمدينة سرت.