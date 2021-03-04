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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تغلق 12 مسجدًا فى 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:27 م
السعودية تغلق مسجدًا
السعودية تغلق مسجدًا
وكالات
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أعلنت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الخميس، أنها أغلقت 12 مسجدًا في خمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس، أن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 25 يومًا بلغت 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير.

كما أشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد، منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من المساجد.

كما حثت الأئمة والخطباء والدعاة على أهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسئولية والحرص على تنفيذ كل التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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