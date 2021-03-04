8 مارس.. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

قررت محكمة جنايات شرق العسكرية، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وذلك بعد إلغاء الحكم الأول.. لجلسة 8 مارس الجاري لاستكمال المرافعة.كانت قد أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية.حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات.وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.