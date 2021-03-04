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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عرض مشروع لإصلاح النظام الانتخابي بهونج كونج على البرلمان الصيني

الخميس 04/مارس/2021 - 08:32 م
البرلمان الصيني
البرلمان الصيني
وكالات
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يعتزم البرلمان الصيني درس مشروع إصلاح للنظام الانتخابي في هونج كونج وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ما يفتتح الباب أمام احتمال استبعاد المرشحين المؤيدين للديموقراطية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأوضحت الوكالة أن نواب الجمعية الوطنية الشعبية التي تباشر الجمعة دورتها السنوية، سيناقشون الاقتراح الذي يهدف إلى "تحسين النظام الانتخابي في هونج كونج".

ومنذ أسابيع، تحدث خبراء موالون لبكين ومسئولون سياسيون صينيون والحكومة المركزية عن فكرة إصلاح للنظام الانتخابي بهدف ضمان، بحسب الصيغة المكررة مرارًا، أن "يحكم هونغ كونغ وطنيون".

والمستهدفون بذلك هم مستشارو المقاطعات، الموالون بشكل واسع إلى المعارضة المؤيدة للديموقراطية بعد انتخابات خسرت فيها الحكومة المحلية الموالية لبكين أواخر العام 2019.

ويُفترض أن يشمل الإصلاح انتخاب البرلمان المحلي، بحيث يضمن نظام معقّد أكثرية للكتلة الموالية لبكين بشكل شبه مؤكد.

وينبغي تجديد البرلمان في سبتمبر المقبل، ويأتي الإعلان عن الإصلاح بعد عام من فرض بكين لقانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ بعد تظاهرات حاشدة عام 2019 ضد النظام الشيوعي.

وبحسب منتقديه، فإن هذا القانون قوّض الحريات التي كانت في المبدأ مضمونة في هونغ كونغ منذ إعادتها من جانب المستعمر البريطاني عام 1997 إلى الصين.

ويسيطر على الجمعية الوطنية الشعبية النظام الشيوعي ولا يثير موضوع تبني مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي من جانب النواب الصينيين، أي شكّ.

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