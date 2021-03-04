رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالطا تفرض قيودًا جديدة بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:41 م
كورونا في مالطا
كورونا في مالطا
وكالات
طباعة
أعلنت مالطا، الخميس، فرض قيود جديدة في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا في خطاب إنه سيسمح للمطاعم والمقاهي تقديم خدمة التوصل للمنازل، وسيتم تغريم المنشآت التي تنتهك القواعد مبلغ 6000 يورو (7220 دولارً).

ولأول مرة في مالطا سترصد الشرطة التجمعات في المنازل الخاصة، وقال ابيلا إن أي شخص يلتقي بأكثر من أربعة أشخاص سيدفع غرامة تقدر بـ100 يورو.

كما حظرت السلطات ممارسة الرياضيات لمن هم يبلغون من العمر 16 عاما أو أقل، وسوف يستمر إغلاق الحانات والملاهي، التي أغلقت منذ نوفمبر الماضي.

وجرى الإعلان عن الإجراءات الجديدة، التي قال ابيلا إنه سوف يبدأ تطبيقها اليوم ولمدة "أسابيع"بعد دقائق من كشف السلطات الصحية عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعد هذه ثالث مرة خلال أسبوع تسجل فيها البلاد حصيلة إصابات يومية قياسية. وتشتبه السلطات الصحية في أن يكون ارتفاع حالات الإصابة يعود لتفشي السلالة البريطانية من الفيروس الاسرع انتشارا وانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

ناشد وزير الصحة كريس فيرن المواطنين باتباع القواعد الجديدة"هذا سباق بين الفيروس واللقاح، مضيفًا: "علينا أن نسرع وتيرة اللقاح وإبطاء الفيروس".

وتعد مالطا حاليا من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي من حيث توزيع اللقاحات، حيث حصل نحو 13% من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

الصور

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

الأكثر قراءة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الإتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس في طفولته مع والده

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. جاليرى دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»