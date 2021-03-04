مالطا تفرض قيودًا جديدة بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت مالطا، الخميس، فرض قيود جديدة في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا في خطاب إنه سيسمح للمطاعم والمقاهي تقديم خدمة التوصل للمنازل، وسيتم تغريم المنشآت التي تنتهك القواعد مبلغ 6000 يورو (7220 دولارً).ولأول مرة في مالطا سترصد الشرطة التجمعات في المنازل الخاصة، وقال ابيلا إن أي شخص يلتقي بأكثر من أربعة أشخاص سيدفع غرامة تقدر بـ100 يورو.كما حظرت السلطات ممارسة الرياضيات لمن هم يبلغون من العمر 16 عاما أو أقل، وسوف يستمر إغلاق الحانات والملاهي، التي أغلقت منذ نوفمبر الماضي.وجرى الإعلان عن الإجراءات الجديدة، التي قال ابيلا إنه سوف يبدأ تطبيقها اليوم ولمدة "أسابيع"بعد دقائق من كشف السلطات الصحية عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وتعد هذه ثالث مرة خلال أسبوع تسجل فيها البلاد حصيلة إصابات يومية قياسية. وتشتبه السلطات الصحية في أن يكون ارتفاع حالات الإصابة يعود لتفشي السلالة البريطانية من الفيروس الاسرع انتشارا وانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.ناشد وزير الصحة كريس فيرن المواطنين باتباع القواعد الجديدة"هذا سباق بين الفيروس واللقاح، مضيفًا: "علينا أن نسرع وتيرة اللقاح وإبطاء الفيروس".وتعد مالطا حاليا من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي من حيث توزيع اللقاحات، حيث حصل نحو 13% من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح.