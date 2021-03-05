أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-3-2021 في البنوك المصرية

1 - سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

2 - سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة

3 - سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

4 - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

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5 - سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.35 جنيه.



6 - سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.



7 - سعر الين الياباني اليوم الجمعة

سجل سعر الين الياباني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 14.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 14.19 جنيه. سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.35 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.سجل سعر الين الياباني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 14.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 14.19 جنيه.

يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-3-2021 في مصر.بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.72 جنيه.وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 18.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.40 جنيه.وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 12.77 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 22.17 جنيه.وشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.19 جنيه.