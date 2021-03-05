أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك
الجمعة 05/مارس/2021 - 05:26 ص
هبه محمدطباعة
يوميًا تتحرك عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن أسعار العملات الأجنبية في مصر بالبنوك، ونظرًا إلى أن أسعار العملات ليست ثابته في الأسعار بسبب الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-3-2021 في مصر.
بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.72 جنيه.
2 - سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة
وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 18.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.40 جنيه.
3 - سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة
وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 12.77 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 22.17 جنيه.
4 - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
وشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.19 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-3-2021 في البنوك المصرية1 - سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة
بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.72 جنيه.
2 - سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة
وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 18.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.40 جنيه.
3 - سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة
وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 12.77 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 22.17 جنيه.
4 - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
وشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.19 جنيه.
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5 - سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.35 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.
7 - سعر الين الياباني اليوم الجمعة
سجل سعر الين الياباني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 14.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 14.19 جنيه.
5 - سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.35 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.
7 - سعر الين الياباني اليوم الجمعة
سجل سعر الين الياباني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 14.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 14.19 جنيه.