حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

ليس كل ما يضعه الإنسان في فمه يعد غذاءً، لقد حان الأوان لكى نتعلم كيف نأكل، وماذا نأكل، ولماذا نأكل؟.. في السطور التالية نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة عن الماء والغذاء من خلال قراءتنا لكتاب «رشاقة بلا رجيم» للدكتور جمال عبدالعزيز مليجى:1) نسبة ما تحتويه أجسادنا من الماء تقدر بـ60% من جسم الإنسان.2) يحتاج الجسم من لتر ونصف إلى لترين يوميًا من الماء ليقوم بعمليات الحرق بصفة طبيعية والتخلص من الفضلات.3) شرب الماء له فوائد عديدة، فهو ضرورى، لإتمام عملية الهضم في الجسم ويعمل على ترطيب أنسجة الجسم خاصة العين والأنف والفم والجلد، كما يساعد في التخلص من السموم ويساعد فى امتصاص ونقل البروتينات والفيتامينات والمعادن إلى جميع أجزاء الجسم.4) تمثل المعادن 4% من وزن الإنسان، نحو نصف هذا الوزن عبارة عن كالسيوم والربع فسفور والربع الأخير هو الماغنسيوم والصوديوم والكلور والبوتاسيوم والكبريت وتعمل المعادن على توازن حموضة الجسم، أما الكالسيوم والفسفور فيقومان ببناء الهيكل العظمي والأسنان.5) يوجد نوعان من الأطعمة.. أطعمة قلوية، مثل الخضروات والفاكهة والبطاطس وهناك أطعمة حامضية وهي البروتينات والنشويات.6) يجب أن يكون 80% من طعامنا من الأصناف القلوية و20% من الأصناف القاعدية، فإذا تناولت 10 أصناف يوميًا يجب أن يكون ثمانية منها قلوي واثنين حامضى.7) الألياف الغذائية: توجد في الخبز المصنوع من الدقيق غير منزوع الردة والفواكة والخضروات والحبوب كالقمح والشعير، وللألياف فوائد عديدة منها: تعمل على الإسراع من مرور الفضلات في القناة الهضمية مما يقلل مشكلة الإمساك. تعمل على الإحساس بالشبع لذا تعد غذاء مناسبًا لتخفيض الوزن دون مشاكل. تمنع الإصابة بسرطان القولون، حيث تمنع بقاء المواد المسرطنة في القولون لفترات طويلة. تخفض نسبة السكر في الدم عند مرضى السكر ولها دور في تقليل الإصابة بأمراض القلب.8) من الأخطاء الشائعة تناول كوب الشاي بعد الطعام مباشرة والذي يسبب ترسيب الحديد والإصابة بالأنيميا.9) الدقيق الأبيض والسكر الأبيض الفاخر مسئولان عن الوزن الزائد والسمنة وتراكم الدهون في الجسم أكثر من المواد الدهنية نفسها، لأننا نستهلكهما بكميات أكبر من استهلاكنا للدهون.وفيما يلي بعض النصائح لتتمتع بصحة جيدة وقوام رشيق: لا تتناول طعامك وأنت متعكر المزاج أو مرهق بشدة لأن جسمك لن يكون قادرًا على التعامل مع الطعام في هذه الحالة، وقد تصاب بالمغص أو القىء أو الإسهال والانتفاخ. عند طهي الطعام يجب أن يتم على نار هادئة ودون إضافة ماء أو إضافة القليل منه أثناء الطهي، إذا تم الطهي بدون ماء يفقد الطعام 2% من قيمته الغذائية، أما الغليان في الماء فيفقد الطعام ما يساوي 50% من قيمتة الغذائية. يجب تناول الإفطار قبل الساعة العاشرة صباحًا، وتكون المدة الزمنية بين الوجبة والأخرى من 4-5 ساعات، وألا يتجاوز موعد العشاء الساعة الثامنة مساء مع عدم النوم مباشرة بعد الغداء. تجنب قدر المستطاع تناول الدقيق الأبيض الفاخر المنزوع الردة والخالي من الألياف، لأنه ليست له قيمة غذائية والأفضل أن نستخدم الخبز بالردة والخبز المصنوع من دقيق الذرة أو دقيق الشعير مرتين في الأسبوع، لأنه غني بالألياف. تجنب تناول السكر الأبيض المكرر والحلويات والشيكولاتة والجاتوهات والفطائر والعصائر المضاف إليها مواد حافظة. تجنب المشروبات الغازية واستبدلها بعصائر الفاكهة أو الأعشاب الصحية إن أمكن. اهتم بتناول الفاكهة الطازجة والكيك المصنوع من دقيق الذرة (البسيسة)، وكذلك البليلة (القمح المسلوق) المحلى بالعسل الأسود. من الأفضل تناول بدائل الشاي والقهوة من الأعشاب كالنعناع والقرفة والزنجبيل والكاركدية والحلبة والينسون وتقليل الإفراط من تناول الشاي والكاكاو والقهوة، لأنها مركبات ضارة غنية بمادة الكافيين التي تؤثر على الأعصاب. يفضل الإقلال من ملح الطعام لأنه يعد من السموم البيضاء، وهو يؤدي إلى احتباس الماء داخل أنسجة الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن. يفضل التقليل من تناول اللحم البقري واستبداله بالأسماك الطازجة كالبلطي والبوري والتونة والسلمون ويفضل شويها، ويمكن استخدام زيت الذرة والزيتون بدلًا من الدهون الحيوانية. يمكن استخدام العسل الأسود وعسل النحل من آن لآخر في أغراض التحلية بدلًا من السكر. عندما تقلل من كمية الملح أو السكر (السمان الأبيضان) سوف تشعر ببعض الاختلاف في المذاق والضيق في البداية، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين ستعتاد الطعم الجديد وسيصبح رائعًا بالنسبة لك. مضغ الطعام جيدًا خاصة الخصروات الطازجة يسهل هضمها، كلما طالت مدة المضغ أعطت إحساسًا بالشبع. يعمل النشاط الرياضي المنتظم على فقدان الوزن والمحافظة عليه، كما أنه يحسن النشاط العام والحالة المزاجية.