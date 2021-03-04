مؤشرا البحرين يغلقان على تباين بـ1.473.47 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.473.47نقطة، بانخفاض قدره 0.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.42 نقطة، بارتفاع قدره 3.09 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و507 آلاف و175 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و333 ألفًا و766 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 105 صفقات.